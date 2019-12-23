Зимник Салехард – Надым комиссия проверит на прочность

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-23T07:26:36+03:00

Пока на Ямале открылся только один из четырех зимников

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Ледовые переправы на зимней автодороге Салехард – Надым сотрудники ГИМС оценят на прочность. Комиссия по приемке сезонной трассы проверит трассу сегодня, 23 декабря.

Напомним, пока на Ямале работает только один из четырех зимников. На автодороге Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех машин весом до 25 тонн, сообщили Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги продолжается формирование проезжей части. Комиссия проверит готовность трассы к эксплуатации 26 декабря.

На сезонной трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале промеряют толщину ледяного покрова. Информация о работе зимников доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU