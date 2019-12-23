2019-12-23T07:26:36+03:00
Общество

Зимник Салехард – Надым комиссия проверит на прочность

Пока на Ямале открылся только один из четырех зимников
Анна Полякова
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Зимник Салехард – Надым комиссия проверит на прочностьЗимник Салехард – Надым комиссия проверит на прочностьФото: Анна Полякова
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Ледовые переправы на зимней автодороге СалехардНадым сотрудники ГИМС оценят на прочность. Комиссия по приемке сезонной трассы проверит трассу сегодня, 23 декабря.

Напомним, пока на Ямале работает только один из четырех зимников. На автодороге Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех машин весом до 25 тонн, сообщили Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги продолжается формирование проезжей части. Комиссия проверит готовность трассы к эксплуатации 26 декабря.

На сезонной трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале промеряют толщину ледяного покрова. Информация о работе зимников доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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