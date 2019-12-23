В районе ледовой переправы через Обь столкнулись легковушка и грузовик
На 11 километре трассы Салехард-ледовая переправа р.Обь не поделили дорогу легковой автомобиль и грузовик. Авария произошла 22 декабря в 13.40. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, женщина за рулем Haval H6 совершила выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем УРАЛ. В результате ДТП автомобилистка госпитализирована.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмировано три человека. С начала 2019 года в 4773 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 537 травмированы, в их числе 64 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU