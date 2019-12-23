В районе ледовой переправы через Обь столкнулись легковушка и грузовик

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-23T06:39:19+03:00

С травмами госпитализирована женщина, которая была за рулем иномарки

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На 11 километре трассы Салехард-ледовая переправа р.Обь не поделили дорогу легковой автомобиль и грузовик. Авария произошла 22 декабря в 13.40. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, женщина за рулем Haval H6 совершила выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем УРАЛ. В результате ДТП автомобилистка госпитализирована.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмировано три человека. С начала 2019 года в 4773 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 537 травмированы, в их числе 64 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU