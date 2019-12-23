2019-12-23T05:22:38+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 декабря: ожидаются снегопады

Температура воздуха -12 ... -23 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 23 декабря: ожидаются снегопадыПогода на Ямале 23 декабря: ожидаются снегопадыФото: Анна Полякова
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В понедельник, 23 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 23 градуса, пасмурно, в середине дня - небольшой снег. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -14 градусов, пасмурно, снег к вечеру усилится. Ветер южный 11 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме -14 градусов, пасмурно, снегопад – в течение дня. Западный ветер 5 м/с.

В Губкинском - 14 градусов, пасмурно, днем - снегопад. Ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 15 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 9 м/с.

В Муравленко -12 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Лабытнанги -21 градус, пасмурно, день пройдет без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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