2019-12-22T17:09:17+03:00
Общество

Для ямальских тундровичков откроют «нулевые» классы

Детских садов станет больше
Алена Кульмухаметова
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Для ямальских тундровичков откроют «нулевые» классы. Фотограф Сергей АнисимовДля ямальских тундровичков откроют «нулевые» классы. Фотограф Сергей Анисимов
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Большие изменения коснутся сферы образования Тазовского района Ямала. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

Он рассказал, что со следующего года будут введены «нулевые» классы. Планируется, что первые 40 человек разместят на базе пришкольного интерната Газ-Салинской средней школы. Это поможет маленьким тундровичкам подготовиться к следующему этапу – школьной жизни. До 2024 года такие классы появятся во всех школах-интернатах.

Кроме того, в течение 2020 года перепрофилируются кабинеты технологии во всех школах-интернатах. Это сделано для того, чтобы выпускники имели возможность во время учебы получать первые навыки в выбранной профессии.

Большим шагом станет увеличение кочевых детских садов. Сегодня в районе действуют два таких сада: на базе детского сада «Северяночка» в Гыде и «Звездочка» - в Антипаюте. Кроме этого, в рамках «дорожной карты» будут предоставляться образовательные сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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