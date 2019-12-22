2019-12-22T15:58:17+03:00
Общество

В Ноябрьске открыли ледовый городок

Он состоит из 11 композиций
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ноябрьске открыли ледовый городок. Фото с сайта администрации города НоябрьскВ Ноябрьске открыли ледовый городок. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
Изменить размер текста:

В Ноябрьске 21 декабря торжественно открыли ледовый городок. Композиция из 11 фигур выполнена в тематике семи чудес света.

- Акцент сделали на горки - они самые востребованные у детей. Кто уже побывал на аллее-бульваре? Делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии и предложения, которые учтём в будущем, - написал на своей странице в Инстаграм глава Ноябрьска Алексей Романов. К слову, городок не только красивый, функциональный, но и безопасный. За порядком на территории городка будут следить видеокамеры.

- В обеспечении правопорядка в новогодние дни будет задействовано более 10 камер, - комментирует директор ЕДДС Линар Минибаев.

Ноябряне уже оценили ледяное чудо и делятся эмоциями в соцсетях.

- В этом году Вы превзошли все наши ожидания! Огромное спасибо за радость и восхищение, которое мы испытали на прогулке, пишет горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для ямальских тундровичков откроют «нулевые» классы
В Ноябрьске открыли ледовый городок
Воспитанники детсада из Нового Уренгоя во время прогулки «зажгли» под музыку прохожего
«Елка желаний» поможет исполнить мечты маленьким ямальцам
Погода на Ямале 22 декабря: пасмурно и мороз
Горожане в Ноябрьск-парке могут выпить горячий кофе с блинами
В Новом Уренгое бизнесменам помогают налоговые консультанты
Ямальский депутат Павел Крюков провел прием граждан в Ноябрьске
В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 21 декабря: морозно и малооблачно
Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра
Депутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги
В Ямальском районе открыли три новых участковых пункта полиции
В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города
В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка
Губернатор Ямала и глава ПАО «ЛУКОЙЛ» договорились о сотрудничестве