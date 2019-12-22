В Ноябрьске открыли ледовый городок

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-22T15:58:17+03:00

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В Ноябрьске 21 декабря торжественно открыли ледовый городок. Композиция из 11 фигур выполнена в тематике семи чудес света.

- Акцент сделали на горки - они самые востребованные у детей. Кто уже побывал на аллее-бульваре? Делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии и предложения, которые учтём в будущем, - написал на своей странице в Инстаграм глава Ноябрьска Алексей Романов. К слову, городок не только красивый, функциональный, но и безопасный. За порядком на территории городка будут следить видеокамеры.

- В обеспечении правопорядка в новогодние дни будет задействовано более 10 камер, - комментирует директор ЕДДС Линар Минибаев.

Ноябряне уже оценили ледяное чудо и делятся эмоциями в соцсетях.

- В этом году Вы превзошли все наши ожидания! Огромное спасибо за радость и восхищение, которое мы испытали на прогулке, пишет горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU