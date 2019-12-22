Воспитанники детсада из Нового Уренгоя во время прогулки «зажгли» под музыку прохожего

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-22T12:38:51+03:00

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Житель Нового Уренгоя Эдуард Черняев слушал музыку в салоне своего авто, припарковавшись у детского сада «Золотой петушок». Внезапно к кованой ограде прильнули воспитанники дошкольного учреждения с необычной просьбой.

- Подъехал, дети услышали музыку и закричали: дядя, дядя, хотим громче! А после все выбежали к ограждению и начали танцевать, - рассказывает в группе «Новый Уренгой» во ВКонтакте горожанин.

Ребятишки лет 4-5 в разноцветных комбинезонах, услышав заводную музыку, принялись танцевать всей группой, смешно исполняя па. Эдуард не удержался и записал видео, которым поделился в соцсетях.

Пост милоты оценили более 9 тысяч подписчиков группы.

«Супер! Цыплята», «музыкальная пауза для малышей на прогулке», «настроение подняли, позитивно», «молодцы детки, не скучают, отличное видео, спасибо за поднятое настроение», «включали бы деткам музыку всегда на прогулках, дети бы плясали, грелись и настроение хорошее!» - пишут в соцсетях новоуренгойцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/751054" frameborder="0"></iframe> Видео танцующих детей из детсада Нового Уренгоя набирает просмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU