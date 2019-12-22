2019-12-22T12:38:51+03:00
Общество

Воспитанники детсада из Нового Уренгоя во время прогулки «зажгли» под музыку прохожего

Позитивное видео просмотрели почти 9 тысяч горожан [видео]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Воспитанники детсада из Нового Уренгоя «зажгли» под музыку прохожегоВоспитанники детсада из Нового Уренгоя «зажгли» под музыку прохожегоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Нового Уренгоя Эдуард Черняев слушал музыку в салоне своего авто, припарковавшись у детского сада «Золотой петушок». Внезапно к кованой ограде прильнули воспитанники дошкольного учреждения с необычной просьбой.

- Подъехал, дети услышали музыку и закричали: дядя, дядя, хотим громче! А после все выбежали к ограждению и начали танцевать, - рассказывает в группе «Новый Уренгой» во ВКонтакте горожанин.

Ребятишки лет 4-5 в разноцветных комбинезонах, услышав заводную музыку, принялись танцевать всей группой, смешно исполняя па. Эдуард не удержался и записал видео, которым поделился в соцсетях.

Пост милоты оценили более 9 тысяч подписчиков группы.

«Супер! Цыплята», «музыкальная пауза для малышей на прогулке», «настроение подняли, позитивно», «молодцы детки, не скучают, отличное видео, спасибо за поднятое настроение», «включали бы деткам музыку всегда на прогулках, дети бы плясали, грелись и настроение хорошее!» - пишут в соцсетях новоуренгойцы.

Видео танцующих детей из детсада Нового Уренгоя набирает просмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воспитанники детсада из Нового Уренгоя во время прогулки «зажгли» под музыку прохожего
«Елка желаний» поможет исполнить мечты маленьким ямальцам
Погода на Ямале 22 декабря: пасмурно и мороз
Горожане в Ноябрьск-парке могут выпить горячий кофе с блинами
В Новом Уренгое бизнесменам помогают налоговые консультанты
Ямальский депутат Павел Крюков провел прием граждан в Ноябрьске
В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 21 декабря: морозно и малооблачно
Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра
Депутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги
В Ямальском районе открыли три новых участковых пункта полиции
В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города
В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка
Губернатор Ямала и глава ПАО «ЛУКОЙЛ» договорились о сотрудничестве