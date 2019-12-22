«Елка желаний» поможет исполнить мечты маленьким ямальцам

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-22T10:37:29+03:00

Чаще всего дети просят игрушки

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Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа 19 декабря приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний».

Народные избранники сняли с зеленой красавицы шары с желаниями детей и пенсионеров-инвалидов и пообещали исполнить эти мечты. Так, председатель окружного парламента Сергей Ямкин исполнит мечту маленькой жительницы Нового Уренгоя, которая попросила у Деда Мороза конструктор Lego.

Дети часто просят игрушки и гаджеты. Среди желаний, которые исполнят парламентарии в рамках акции, – одежда, новогодние фотосессии, спортивный инвентарь, книги, радиоуправляемые игрушки, канцелярские принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU