СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-22T07:34:18+03:00

Погода на Ямале 22 декабря: пасмурно и мороз. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте

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В воскресенье 22 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами ожидается снегопад и слабый ветер южных направлений. Средняя температура воздуха днем составит -25 градусов.

В Ноябрьске и Муравленко переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днём -17, -23 градуса. Небольшой юго-восточный ветер.

В Губкинском и Тарко-Сале малооблачно. Температура воздуха днём -19, -24 градуса. Ветер южный 2-3 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме облачно с прояснениями. Температура воздуха днём -19, -22 градуса. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе малооблачно. Температура воздуха днём -21, -25 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке облачно, с прояснениями. Температура воздуха днём -19, -22 градуса. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, снегопад. Температура воздуха днем составит -18, -26 градусов. Ветер южный 2-4 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно. Температура воздуха днём составит -22, -24 градуса. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU