СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-21T16:24:32+03:00

Горожане в Ноябрьск-парке могут выпить горячий кофе с блинами. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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Теперь жители города смогут не только погулять и покататься на аттракционах в Ноябрьск-парке, но и выпить вкусный кофе, согреться горячим глинтвейном, угоститься вкусными блинами и пиццей.

Как сообщили в администрации города, с 21 декабря впервые откроют двери торговые павильоны в парке. Кстати, домики изготовлены по авторскому проекту и из экологически чистых материалов. Администрация города организовала здесь ярмарку, в рамках которой ноябрьские предприниматели смогут предложить горожанам вкусную выпечку и кондитерские изделия, горячие и холодные напитки.

Так, в павильоне «Правильный кофе» для ноябрян приготовят чай, кофе на любой вкус, какао. Семейный центр «Лукоморье» угостит полезными десертами и вкусностями для детей. Филиал Арт-клуба «Бухарест» и развлекательного центра "Чердак" удивит жителей и гостей города дизайном помещения, предложит пироги с разными начинками, пиццу и попкорн. Лаунж-бар «Угли» займётся приготовлением блинов и безалкогольного глинтвейна.

Пока ярмарка будет работать два месяца. Планируется, что в новом году власти города объявят аукцион на аренду данных павильонов на более длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU