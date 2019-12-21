В Новом Уренгое бизнесменам помогают налоговые консультанты
В Новом Уренгое 20 декабря открылся центр «Мой бизнес». Он будет работать в формате «одного окна».
Как рассказали в правительстве ЯНАО, предприниматели могут получить в центре консультации, помощь в оформлении кредитных заявок и заявок на господдержку по различным программам, помощь в подборе помещения для бизнеса, содействие в вопросах лизинга оборудования и техники, в продвижении продукции, а также оформить различные справки и документы.
В центре «Мой бизнес» в Новом Уренгое впервые введена ставка налогового консультанта. Он будет обучать предпринимателей заполнению деклараций и использованию сервисов налоговой службы, разъяснять положения нормативных актов и представлять интересы бизнес-сообщества в ФНС.
Подобные центры будут внедрять в Салехарде и Ноябрьске, а также в Губкинском и Муравленко.
С 2019 года на Ямале внедряется уникальный формат центров «Мой бизнес» для малых городов. В большинстве субъектов России единый центр создан в столице региона, куда обращаются предприниматели из разных районов.
ИСТОЧНИК KP.RU