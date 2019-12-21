Ямальский депутат Павел Крюков провел прием граждан в Ноябрьске
Во время приема граждан к депутату заксобрания ЯНАО Павлу Крюкову обратились пятеро жителей Ноябрьска. Один из обратившихся был испуган поставленным в Москве диагнозом «онкология».
Павел Крюков помог тяжелобольному ямальцу с госпитализацией в городскую поликлинику, чтобы получить лечение уже с будущей недели.
Еще одному ноябрянину понадобилась помощь при подключении к газу. У мужчины возникли некоторые бумажные проволочки.
С вопросами по трудоустройству к депутату обратился пенсионер. Ноябрянин много лет отработал на Севере и не желает выходить на покой, но возникают проблемы с трудоустройством.
Еще двое ямальцев попросили разъяснить как можно переселиться с Ямала в Краснодар и Ставропольский край.
Добавим, что месяцем ранее на приеме граждан Павел Крюков принимал ямальцев вместе с начальником управления пенсионного фонда в Ноябрьске Ириной Карповой. На встрече вместе поднимались вопросы переселения и трудоустройства. Тогда к народному избраннику обратились 6 человек.
- Мы пытаемся всем помогать, безвыходных ситуаций нет, - отметил Павел Крюков.
Добавим, что приемы граждан депутат Павел Крюков проводит 2 раза в неделю, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".
ИСТОЧНИК KP.RU