2019-12-21T10:46:46+03:00
Общество

Ямальский депутат Павел Крюков провел прием граждан в Ноябрьске

На встречу с народным избранником пришли пять человек
Алена Кульмухаметова
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Тяжелобольной житель Ноябрьска обратился за помощью к ямальскому депутатуТяжелобольной житель Ноябрьска обратился за помощью к ямальскому депутатуФото: Дмитрий Терентьев
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Во время приема граждан к депутату заксобрания ЯНАО Павлу Крюкову обратились пятеро жителей Ноябрьска. Один из обратившихся был испуган поставленным в Москве диагнозом «онкология».

Павел Крюков помог тяжелобольному ямальцу с госпитализацией в городскую поликлинику, чтобы получить лечение уже с будущей недели.

Еще одному ноябрянину понадобилась помощь при подключении к газу. У мужчины возникли некоторые бумажные проволочки.

С вопросами по трудоустройству к депутату обратился пенсионер. Ноябрянин много лет отработал на Севере и не желает выходить на покой, но возникают проблемы с трудоустройством.

Еще двое ямальцев попросили разъяснить как можно переселиться с Ямала в Краснодар и Ставропольский край.

Добавим, что месяцем ранее на приеме граждан Павел Крюков принимал ямальцев вместе с начальником управления пенсионного фонда в Ноябрьске Ириной Карповой. На встрече вместе поднимались вопросы переселения и трудоустройства. Тогда к народному избраннику обратились 6 человек.

- Мы пытаемся всем помогать, безвыходных ситуаций нет, - отметил Павел Крюков.

Добавим, что приемы граждан депутат Павел Крюков проводит 2 раза в неделю, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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