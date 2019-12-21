СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-21T09:06:43+03:00

В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмировано два человека, в их числе один ребенок. Оба пострадавших – пешеходы.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 20 декабря в 13:52 на проспекте Ленинградский в городе Новый Уренгой водитель автомобиля SКODA не уступил дорогу и сбил ребенка, переходящего проезжую часть дороги по «зебре». В результате ДТП, несовершеннолетний пешеход травмирован.

В этот же день в 21:20 на 40 км. автозимника «Аксарка - Яр-Сале» водитель трэкола сбил пешехода, который двигался во встречном направлении и вышел на проезжую часть. В результате ДТП, пешеход госпитализирован.

Добавим, что с начала 2019 года на ямальских дорогах в 4736 зарегистрированных ДТП, погибли 32 человека и 534 травмированы, в их числе 64 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU