2019-12-21T07:14:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 декабря: морозно и малооблачно

Слабый ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 21 декабря: морозно и малооблачно. Фото из группы "Надым" во ВКонтактеПогода на Ямале 21 декабря: морозно и малооблачно. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте
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В субботу 21 декабря в Ямало –Ненецком автономном округе ожидается морозная погода. Столбик термометра опустится до -30 градусов, по ощущениям будет на 10 градусов холоднее. Осадков не ожидается, ветер слабый.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале температура воздуха днем составит -26, -29 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность и легкий юго-восточный ветер.

В Новом Уренгое и Надыме будет малооблачно и морозно – 22, -24 градуса. Осадков не ожидается, слабый юго-западный ветер.

В Тазовском и Красноселькупе облачно с прояснениями. Столбик термометра покажет -15, -21 градус. Слабый юго-западный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги ожидается -26, -28 градусов и переменная облачность. Слабый юго-западный ветер. В Мужах ожидается мороз до -28 градусов. В течение дня будет ясно, ветер легкий южный.

В Яр-Сале малооблачно. Столбик термометра покажет -22, -24 градуса. Слабый юго-западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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