2019-12-20T16:00:05+03:00
Общество

Депутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги

Парламентарий поддержал идею многофункциональности заведения
Анна Полякова
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Депутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ruДепутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ru
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Депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев оценил Лабытнангский приют для бездомных животных в ходе своего визита в город 20 декабря. Экскурсию по зданию провела градоначальница Марина Трескова. Она рассказала, как будет налажена работа приюта на всех стадиях: от отлова бездомных животных до их выпуска в привычную среду.

Депутата впечатлили масштабы проделанной работы. В приюте имеются ветеринарный кабинет, карантинная зона, отдельные помещения с клетками для кошек и собак.

Парламентарий поддержал идею многофункциональности приюта. Он отметил: организация таких дополнительных платных услуг как, например, гостиница для животных необходима владельцам кошек и собак, ведь у северян продолжительные отпуска и не всегда есть возможность взять животное с собой.

После посещения приюта у Владимира Пушкарева появилось желание приехать сюда еще раз, уже после официального открытия, когда можно будет увидеть, как работает вся эта система. Тогда уже у приюта появится собственное имя. Сейчас горожане активно предлагают названия на портале «Живём на Севере».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ямал», депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов пр осмотре приюта рекомендовал главам ямальских муниципалитетов действовать на примере города Лабытнанги.

Напомним, согласно Федеральному закону об ответственном обращении с животными с 1 января 2020 года в регионах должны заработать приюты для безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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