В Ямальском районе открыли три новых участковых пункта полиции

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-20T15:35:53+03:00

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В Панаевске Ямальского района 20 декабря торжественно открылся новый участковый пункт полиции. На этой же неделе такие же модульные здания участковых пунктов были начали работу в сёлах Новый Порт и Мыс Каменный.

До недавних пор старые опорные пункты находились в плачевном аварийном состоянии, работать в них было сложно. Новые помещения оборудованы всем необходимым для работы стражей порядка с жителями: они включают в себя служебную зону, две комнаты, санузел и тамбур.

Благодаря сэндвич-панелям и тепловой завесе в помещениях сохраняется комфортная температура. Панели обшивки негорючие, огнестойкие и влагоустойчивые. Здания подключены к сетям централизованного отопления и водоснабжения, оборудованы системой пожарной сигнализации и оповещения.

- Поздравляю с вводом этого прекрасного объекта. Надеюсь, что участковым работать будет комфортно, и такие объекты будут способствовать укреплению правопорядка, – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский, перерезав символическую красную ленту.

Он поблагодарил сотрудников полиции за работу и пожелал успехов на новом рабочем месте. Еще один такой участковый пункт полиции будет открыт в Тазовском районе до конца этого года, сообщили в администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU