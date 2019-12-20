2019-12-20T15:16:24+03:00
Общество

В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города

Нашли решения проблем, с которыми сталкивается региональный оператор по вывозу ТКО
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города Фото: salekhard.orgВ Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Два дня в Салехарде проходили заседания профильных комиссий: сначала на окружном уровне, затем на городском. Регион традиционно участвует во Всероссийских экологических акциях. За 2019 год в них приняло участие более 1600 ямальцев, было собрано порядка 1300 кубометров отходов.

Для улучшения экологической обстановки в столице Ямала проводятся работы по присоединению районов «комбинат» и «гидропорт» к централизованной системе водоотведения. Планируется проложить порядка 20 км трубопровода. Также в городе ведется реконструкция канализационных очистных сооружений.

- В августе начаты пусконаладочные работы отделения биологической очистки. Полный перевод станции слива на биологическую очистку произойдет в марте 2020 года, - отметил замглавного инженера по ремонту и капстроительству АО «Салехардэнерго» Владимир Сидоров.

Обсудили на заседании комиссии проблемы, с которыми сталкивается региональный оператор по вывозу ТКО и пути их решения. Вывозить мусор мешают припаркованные радом с контейнерами автомобили. Решено наладить взаимодействие с органами ГИБДД, установить вблизи площадок знаки «Стоянка запрещена».

Еще одна проблема - перекрытие дорог при проведении земляных работ и невозможность проехать к контейнерной площадке. Решено заблаговременно извещать о планируемых перекрытиях, чтобы региональный оператор мог перенести мусорные контейнеры, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра
Депутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги
В Ямальском районе открыли три новых участковых пункта полиции
В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города
В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка
Губернатор Ямала и глава ПАО «ЛУКОЙЛ» договорились о сотрудничестве
Жительница Нового Уренгоя пополнила счет мошенницы из Архангельска
Начальником службы «Ямалспас» назначен Сергей Кудрявцев
Срок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскому
Лучших литераторов Ямала наградили премией губернатора
Тазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детей
На Ямале прокуратура проверила все картинг-центры
Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности
Ямальцу, убившему бутылкой человека в балке, дали 6 лет
Таркосалинские артисты привезли из Москвы Гран-при всероссийского конкурса
В лесу Ноябрьска двое юношей пытались продать наркотики
«Светлый Ангел» в Салехарде собирает деньги для маленьких ямальцев
Пуровские школьники станут участниками Кремлевской елки
На Ямале готовятся к открытию еще два зимника
Казаки будут охранять порядок в новогодние праздники в Салехарде
Глава Ноябрьска пообещал, что знаменитые городские часы починят в 2020 году
Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения
Жителей Салехарда научат лепить снеговиков
Погода на Ямале 20 декабря: ожидается снег при южном ветре
Жители Лабытнанги мечтают о теплых скамейках и велосипедных дорожках
Глава Ямала поблагодарил предприятия ТЭК за ответственную социальную политику