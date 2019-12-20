В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города
Два дня в Салехарде проходили заседания профильных комиссий: сначала на окружном уровне, затем на городском. Регион традиционно участвует во Всероссийских экологических акциях. За 2019 год в них приняло участие более 1600 ямальцев, было собрано порядка 1300 кубометров отходов.
Для улучшения экологической обстановки в столице Ямала проводятся работы по присоединению районов «комбинат» и «гидропорт» к централизованной системе водоотведения. Планируется проложить порядка 20 км трубопровода. Также в городе ведется реконструкция канализационных очистных сооружений.
- В августе начаты пусконаладочные работы отделения биологической очистки. Полный перевод станции слива на биологическую очистку произойдет в марте 2020 года, - отметил замглавного инженера по ремонту и капстроительству АО «Салехардэнерго» Владимир Сидоров.
Обсудили на заседании комиссии проблемы, с которыми сталкивается региональный оператор по вывозу ТКО и пути их решения. Вывозить мусор мешают припаркованные радом с контейнерами автомобили. Решено наладить взаимодействие с органами ГИБДД, установить вблизи площадок знаки «Стоянка запрещена».
Еще одна проблема - перекрытие дорог при проведении земляных работ и невозможность проехать к контейнерной площадке. Решено заблаговременно извещать о планируемых перекрытиях, чтобы региональный оператор мог перенести мусорные контейнеры, сообщает администрация города.
ИСТОЧНИК KP.RU