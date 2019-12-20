2019-12-20T14:58:47+03:00
Общество

В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка

За происходящим можно наблюдать с помощью онлайн-камер
Анна Полякова
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В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка Фото: mo-yamal.ruВ Яр-Сале начались новогодняя ярмарка Фото: mo-yamal.ru
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В Яр-Сале 20 декабря открылась начала работу долгожданная и многими любимая новогодняя ярмарка. Как всегда, здесь представлен большой ассортимент мясной и рыбной продукции, ягод и сувениров. На открытии вех желающих катали на оленьих упряжках, а в специальном домике местные благотворители сдавали подарки для акции «Тёплый день».

Вечером состоится открытие фестиваля-конкурса «Ямальская строганина» и сказочный новогодний бал с определением Короля и Королевы, фуршет, театрализованное шоу, именные сюрпризы.

А сам чемпионат начнётся в субботу, 21 декабря. Ярсалинцев и гостей села на центральную площадь смогут поучаствовать в выборе победителя конкурса. В субботу также пройдут мастер-классы, развлекательная программа для детей и игры.

За всем, что будет происходить на площади с помощью онлайн-камер, сообщает администрация Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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