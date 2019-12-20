В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка
В Яр-Сале 20 декабря открылась начала работу долгожданная и многими любимая новогодняя ярмарка. Как всегда, здесь представлен большой ассортимент мясной и рыбной продукции, ягод и сувениров. На открытии вех желающих катали на оленьих упряжках, а в специальном домике местные благотворители сдавали подарки для акции «Тёплый день».
Вечером состоится открытие фестиваля-конкурса «Ямальская строганина» и сказочный новогодний бал с определением Короля и Королевы, фуршет, театрализованное шоу, именные сюрпризы.
А сам чемпионат начнётся в субботу, 21 декабря. Ярсалинцев и гостей села на центральную площадь смогут поучаствовать в выборе победителя конкурса. В субботу также пройдут мастер-классы, развлекательная программа для детей и игры.
За всем, что будет происходить на площади с помощью онлайн-камер, сообщает администрация Ямальского района.
ИСТОЧНИК KP.RU