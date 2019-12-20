Губернатор Ямала и глава ПАО «ЛУКОЙЛ» договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-20T14:21:39+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 20 декабря подписали Соглашение о сотрудничестве на 2020-2024 годы.

Сотрудничество длится с 2007 года. Компания продолжит способствовать стратегическому развитию региона и поддержит реализацию спортивных мероприятий, проектов в области культуры и искусства, экологии.

- Рад, что наше взаимодействие вышло на новый уровень. Сегодня мы говорим, в том числе, о совместной подготовке квалифицированных молодых кадров. Наша цель – чтобы ямальские студенты были востребованы в регионе, в том числе и на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ», – отметил Дмитрий Артюхов.

Глава региона также подчеркнул, что компания активно участвует в решении социальных задач. Речь идёт о поддержке коренных малочисленных народов Севера, участии в деятельности нашего фонда «Ямине» и многих других инициативах.

При поддержке «ЛУКОЙЛА» в округе уже построены жилые дома для коренного населения и медперсонала районной больницы в посёлке Тазовский. Здесь же возведён Православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, а в селе Газ-Сале и в посёлке Антипаюта появились часовни, сообщает правительство ЯНАО.

С 2018 года компания выделяет гранты на реализацию социальных и культурных проектов на территории Тазовского района и города Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU