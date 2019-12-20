2019-12-20T13:56:56+03:00
Происшествия

Жительница Нового Уренгоя пополнила счет мошенницы из Архангельска

Женщина пыталась купить брендовую одежду
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нового Уренгоя пополнила счет мошенницы из АрхангельскаЖительница Нового Уренгоя пополнила счет мошенницы из АрхангельскаФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции города Новый Уренгой поступило заявление местной жительницы о мошенничестве.

Полицейским новоуренгойка рассказала, как стала жертвой преступников. Неизвестный в социальной сети в группе по продаже одежды мировых брендов разместил объявление. При оформлении потерпевшей заказа жительница Ямала полностью оплатила покупку по требованию незнакомца. Стоимость товара составила 5300 рублей. После получения денег продавцы перестали выходить на связь.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказалась ранее не судимая 23-летняя жительница Архангельской области 1996 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая вину признает полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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