2019-12-20T13:40:41+03:00
Общество

Начальником службы «Ямалспас» назначен Сергей Кудрявцев

За добросовестный труд он имеет множество наград
Алена Кульмухаметова
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Начальником службы «Ямалспас» назначен Сергей Кудрявцев. Фото с сайта правительства ЯНАОНачальником службы «Ямалспас» назначен Сергей Кудрявцев. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Начальником государственного казённого учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ «Ямалспас») назначен Сергей Кудрявцев. К своим должностным обязанностям он приступает с 20 декабря 2019 года.

В правительстве Ямала рассказали, что профессиональный путь Сергея Кудрявцева начался в 1987 году, после окончания учёбы в Талицком лесотехническом техникуме, в должности парашютиста-пожарного Тюменской базы авиационной охраны лесов.

В должностном списке – работа парашютистом-пожарным, начальником Красноселькупской авиабазы, водителем-спасателем Управления поисково-спасательной службы Московской области Главного управления по делам ГО и ЧС Московской области, заместителем начальника по лётной работе, заместителем начальника учреждения по лётной службе, первым заместителем начальника аварийно-спасательной службы Государственного казённого учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа». В течение последних 18 лет был в должности заместителя начальника, первого заместителя начальника аварийно-спасательной службы ГКУ «Ямалспас».

Сергей Кудрявцев имеет множество наград высокого уровня за свой труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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