Срок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскому
Новоуренгоец пытался слить топливо на территории базы, где работал, но был застигнут врасплох полицейским. Пытаясь уйти от наказания, мужчина пытался «поделиться» со стражем порядка денежкой .
Как рассказали в прокуратуре ЯНАО, житель Нового Уренгоя обвиняется в покушении на дачу взятки в размере 5 тысяч рублей.
Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2019 года новоуренгоец, работающий водителем в ООО «ПромСтройКонтроль», на территории производственной базы пытался слить дизельное топливо, принадлежащее организации.
В момент совершения преступления он был застигнут полицейским. Чтобы избежать наказания, водитель в служебном автомобиле пытался передать полицейскому 5000 руб., вложив денежную купюру в путевой лист.
Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Взятка в размере 5000 рублей конфискована в пользу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU