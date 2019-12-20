2019-12-20T13:01:41+03:00
Происшествия

Срок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскому

Мужчину застали на месте преступления
Алена Кульмухаметова
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Срок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскомуСрок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскомуФото: Татьяна Коркина
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Новоуренгоец пытался слить топливо на территории базы, где работал, но был застигнут врасплох полицейским. Пытаясь уйти от наказания, мужчина пытался «поделиться» со стражем порядка денежкой .

Как рассказали в прокуратуре ЯНАО, житель Нового Уренгоя обвиняется в покушении на дачу взятки в размере 5 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2019 года новоуренгоец, работающий водителем в ООО «ПромСтройКонтроль», на территории производственной базы пытался слить дизельное топливо, принадлежащее организации.

В момент совершения преступления он был застигнут полицейским. Чтобы избежать наказания, водитель в служебном автомобиле пытался передать полицейскому 5000 руб., вложив денежную купюру в путевой лист.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Взятка в размере 5000 рублей конфискована в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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