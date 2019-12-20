Лучших литераторов Ямала наградили премией губернатора

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-20T12:28:26+03:00

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Литературная премия губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа была вручена по четырем номинациям.

Так, в номинации «Художественная и документальная проза» победителем стала Зинаида Лонгортова за книгу «Путь от Оби. Под крылом матери Вороны». В номинации «Поэзия» премии за книгу «Арктическая сага» удостоился Николай Шамсутдинов.

В номинации «Краеведение» – Вадим Гриценко. В своей книге «Ямальский Север при Сталине» автор провёл обширную работу с архивными документами, собрал редкие фотографии и воспоминания участников событий.

Победитель номинации «Дебют» – Дмитрий Кельчин. Награду он получил за рассказ «Идущий по воде. История о рыбаке Ямала».

В правительстве региона отметили, что конкурс на соискание литературной премии прошёл уже в шестой раз. На конкурс было допущено 38 заявок от 35 авторов. Среди участников – признанные и известные писатели, самодеятельные авторы, а также дебютанты, которые делают первые шаги в литературном творчестве. География соискателей довольно широкая – это не только ямальские города и районы, но и Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Курган, Псковская область.

ИСТОЧНИК KP.RU