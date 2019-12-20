2019-12-20T12:08:48+03:00
Общество

Тазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детей

Прием заявлений уже стартовал
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детейТазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тазовском районе Ямала стартовала кампания по выдаче именных сертификатов учета дополнительного образования. Он будет выдаваться единоразово и действовать до достижения возраста 18 лет. Для тазовчан сертификат выдается бесплатно.

На сегодняшний день в районе ведется прием заявлений от желающих получить этот документ. Для этого родителям детей от 5 до 18 лет необходимо либо самостоятельно подать заявку на портале в разделе «Получить сертификат» либо обратиться в департамент образования Тазовского района.

Сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств, оценивать образовательную программу и многое другое. В реестр поставщиков образовательных услуг вошли 14 образовательных организаций района, реализующих программы дополнительного образования детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскому
Лучших литераторов Ямала наградили премией губернатора
Тазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детей
На Ямале прокуратура проверила все картинг-центры
Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности
Ямальцу, убившему бутылкой человека в балке, дали 6 лет
Таркосалинские артисты привезли из Москвы Гран-при всероссийского конкурса
В лесу Ноябрьска двое юношей пытались продать наркотики
«Светлый Ангел» в Салехарде собирает деньги для маленьких ямальцев
Пуровские школьники станут участниками Кремлевской елки
На Ямале готовятся к открытию еще два зимника
Казаки будут охранять порядок в новогодние праздники в Салехарде
Глава Ноябрьска пообещал, что знаменитые городские часы починят в 2020 году
Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения
Жителей Салехарда научат лепить снеговиков
Погода на Ямале 20 декабря: ожидается снег при южном ветре
Жители Лабытнанги мечтают о теплых скамейках и велосипедных дорожках
Глава Ямала поблагодарил предприятия ТЭК за ответственную социальную политику