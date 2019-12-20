Тазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-20T12:08:48+03:00

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В Тазовском районе Ямала стартовала кампания по выдаче именных сертификатов учета дополнительного образования. Он будет выдаваться единоразово и действовать до достижения возраста 18 лет. Для тазовчан сертификат выдается бесплатно.

На сегодняшний день в районе ведется прием заявлений от желающих получить этот документ. Для этого родителям детей от 5 до 18 лет необходимо либо самостоятельно подать заявку на портале в разделе «Получить сертификат» либо обратиться в департамент образования Тазовского района.

Сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств, оценивать образовательную программу и многое другое. В реестр поставщиков образовательных услуг вошли 14 образовательных организаций района, реализующих программы дополнительного образования детей.

ИСТОЧНИК KP.RU