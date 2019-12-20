2019-12-20T11:44:26+03:00
Общество

На Ямале прокуратура проверила все картинг-центры

Поводом послужила смерть мальчика во время занятий
Алена Кульмухаметова
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На Ямале прокуратура проверила все картинг-центрыНа Ямале прокуратура проверила все картинг-центрыФото: pixabay.com
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Трагедия на треке в картинг-центре Салехарда послужила поводом для проверок всех учреждений, организующих внешкольные занятия по картингу.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, на сегодня проверено семь учреждений, в пяти из них: в Салехарде, Лабытнангах, Муравленко, Ноябрьске, и в Пуровском районе были выявлены нарушения.

Так, зачисление в секцию по занятию картингом проводилось при отсутствии справок о состоянии здоровья. Не было разработанных инструкций по технике безопасности либо их несоответствие предъявляемым требованиям. Не проводились предварительные осмотры детей перед заездами. Отсутствовала индивидуальная экипировка. Не было тренировочного спортивного зала, раздевалки, душевых комнат, медицинского кабинета. Не проводились занятия с детьми младше 10 лет. Не проводились инструктажи по технике безопасности, отсутствовала техническая документация на используемые для занятий карты. Не было сведений о проверке технического состояния картов.

Всего прокурорами выявлено 27 нарушений, для устранения которых внесено 6 представлений, которые находятся на рассмотрении и 1 протест, который удовлетворен.

Напомним 10 ноября в центре внеучебных занятий города Салехарда у 10-летнего мальчика во время катания на карте остановилось сердце. Спасти ребенка не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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