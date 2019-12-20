2019-12-20T10:48:21+03:00
Общество

Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности

Из четырёх номинаций конкурса Ямал отличился в двух
Анна Полякова
Поделиться:
Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности Фото: yanao.ruПуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Итоги деятельности 2019 года подвёл заместитель главы МЧС России Илья Денисов 19 декабря в Челябинске во время межрегионального сбора территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ УрФО.

От Ямала в сборах приняли участие заместитель губернатора Аркадий Бессонов и начальник главного управления МЧС России по ЯНАО Михаил Осокин.

В рамках сбора были подведены итоги конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъектов РФ УрФО».

Из четырёх номинаций Ямал отличился в двух. Пуровский район признан «Лучший муниципальный район», а Ноябрьск - «Лучшим городским поселением», сообщили в правительстве ЯНАО.

- Я поздравляю Пуровский район и город Ноябрьск с этой победой. Пуровский район стал лучшим из 109 районов в УрФО, а Ноябрьск лучший из 119. Так держать! – Отметил Аркадий Бессонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срок и штраф получил водитель из Нового Уренгоя за взятку полицейскому
Лучших литераторов Ямала наградили премией губернатора
Тазовским родителям раздают сертификаты на допобразование детей
На Ямале прокуратура проверила все картинг-центры
Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности
Ямальцу, убившему бутылкой человека в балке, дали 6 лет
Таркосалинские артисты привезли из Москвы Гран-при всероссийского конкурса
В лесу Ноябрьска двое юношей пытались продать наркотики
«Светлый Ангел» в Салехарде собирает деньги для маленьких ямальцев
Пуровские школьники станут участниками Кремлевской елки
На Ямале готовятся к открытию еще два зимника
Казаки будут охранять порядок в новогодние праздники в Салехарде
Глава Ноябрьска пообещал, что знаменитые городские часы починят в 2020 году
Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения
Жителей Салехарда научат лепить снеговиков
Погода на Ямале 20 декабря: ожидается снег при южном ветре
Жители Лабытнанги мечтают о теплых скамейках и велосипедных дорожках
Глава Ямала поблагодарил предприятия ТЭК за ответственную социальную политику