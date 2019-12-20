Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности
Итоги деятельности 2019 года подвёл заместитель главы МЧС России Илья Денисов 19 декабря в Челябинске во время межрегионального сбора территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ УрФО.
От Ямала в сборах приняли участие заместитель губернатора Аркадий Бессонов и начальник главного управления МЧС России по ЯНАО Михаил Осокин.
В рамках сбора были подведены итоги конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъектов РФ УрФО».
Из четырёх номинаций Ямал отличился в двух. Пуровский район признан «Лучший муниципальный район», а Ноябрьск - «Лучшим городским поселением», сообщили в правительстве ЯНАО.
- Я поздравляю Пуровский район и город Ноябрьск с этой победой. Пуровский район стал лучшим из 109 районов в УрФО, а Ноябрьск лучший из 119. Так держать! – Отметил Аркадий Бессонов.
ИСТОЧНИК KP.RU