СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-20T10:48:21+03:00

Пуровский район и Ноябрьск признаны лучшими в УрФО по обеспечению безопасности Фото: yanao.ru

Из четырёх номинаций конкурса Ямал отличился в двух

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Итоги деятельности 2019 года подвёл заместитель главы МЧС России Илья Денисов 19 декабря в Челябинске во время межрегионального сбора территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ УрФО.

От Ямала в сборах приняли участие заместитель губернатора Аркадий Бессонов и начальник главного управления МЧС России по ЯНАО Михаил Осокин.

В рамках сбора были подведены итоги конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъектов РФ УрФО».

Из четырёх номинаций Ямал отличился в двух. Пуровский район признан «Лучший муниципальный район», а Ноябрьск - «Лучшим городским поселением», сообщили в правительстве ЯНАО.

- Я поздравляю Пуровский район и город Ноябрьск с этой победой. Пуровский район стал лучшим из 109 районов в УрФО, а Ноябрьск лучший из 119. Так держать! – Отметил Аркадий Бессонов.

ИСТОЧНИК KP.RU