Ямальцу, убившему бутылкой человека в балке, дали 6 лет

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-20T10:26:02+03:00

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги местному жителю зачитали приговор. 41-летнего мужчину признали виновным в убийстве.

22 сентября 2019 года в балке по улице Пионерская было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Под давлением неопровержимых улик подозреваемый в убийстве дал признательные показания. Он рассказал, что 20 сентября 2019 года распивал спиртное в гостях. В какой-то момент произошла ссора. Гость схватил бутылку и два раза ударил ею по голове хозяина жилища. После этого сбежал с места происшествия.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU