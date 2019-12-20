2019-12-20T09:55:59+03:00
Общество

Таркосалинские артисты привезли из Москвы Гран-при всероссийского конкурса

Ансамбль «Калейдоскоп» представил корякский танец «Северные мотивы»
Анна Полякова
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Таркосалинские артисты привезли из Москвы Гран-при всероссийского конкурса Фото: puradm.ruТаркосалинские артисты привезли из Москвы Гран-при всероссийского конкурса Фото: puradm.ru
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Ансамбль «Калейдоскоп» центра национальных культур Пуровского района отличились на Всероссийском фестивале–конкурсе хореографических коллективов и балетмейстерских работ «Лабиринт» в Москве. Таркосалинские артисты завоевали Гран-при, выступив с корякским танцем «Северные мотивы», а также стал лауреатом первой степени с танцем «Праздник тундры».

В составе ансамбля северного танца восемнадцать человек от 15 до 30 лет. Это воспитанники школы-интерната, профессионального колледжа, сотрудники Пуровского районного центра национальных культур. Выступили конкурсанты в возрастной категории 23+.

Помимо заслуженных наград ребята привезли благодарственные письма руководителю ансамбля Наталье Ткачёвой и директору районного центра национальных культур Татьяне Андугужиновой, сообщили в администрации Пуровского района.

Жюри фестиваля оценивали артистизм участников, оригинальную постановку номера, костюмированное решение, общее исполнение. В состав членов комиссии вошли известные артисты, педагоги творческих дисциплин, режиссеры, руководители творческих коллективов, деятели культуры и искусств, общественные деятели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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