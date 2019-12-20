В лесу Ноябрьска двое юношей пытались продать наркотики

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-20T09:43:45+03:00

Решается вопрос о заключении их под стражу

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В лесу Ноябрьска задержали двоих юношей при попытке сбыть наркотики. Один из них несовершеннолетний. На молодых людей завели уголовное дело. Объем запрещенного вещества, обнаруженный при них в ходе личного досмотра, считается значительным размером.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 18 декабря сотрудники ОНК на территории лесополосы задержали 19-летнего и 16-летнего юношей в момент приготовления к сбыту наркотических средств.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения, вплоть до заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU