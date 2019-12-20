«Светлый Ангел» в Салехарде собирает деньги для маленьких ямальцев

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-20T09:17:30+03:00

На продаже новогодних игрушек планируется выручить более 300 тысяч рублей

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В администрации Салехарда 20 декабря проходит благотворительная акция «Светлый Ангел». Салехардская епархия, уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын совместно с фондом «Ямине» выступили с инициативой помочь маленьким ямальцам.

Планируется собрать 141 тысяч рублей для 5-летнего Данила Добринского и 195 тысяч рублей для Елизаветы Россинской. Как рассказали в администрации ямальской столицы, с сентября волонтеры от 5 до 15 лет еженедельно собирались в воскресной школе создавали новогодние игрушки, венки и вязаные изделия.

- Для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, мы должны находить любые способы, чтобы помочь. Особенно, когда идет речь о детях, - пояснил глава города Алексей Титовский.

В воскресенье, 22 декабря, в 11:00 принять акция продолжится на площадке ТЦ «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU