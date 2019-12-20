Пуровские школьники станут участниками Кремлевской елки
Четверо учащихся из Тарко-Сале и Харампура отправятся в Государственный Кремлёвский Дворец, где 25 декабря вместе с ребятами из всех регионов зажгут главную ёлку страны.
Главным критерием отбора кандидатов на Общероссийский новогодний праздник стали успехи в учёбе. Пуровчане заняли призовые места в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, сообщили в районном департаменте образования.
В новогоднем путешествии мальчишек и девчонок ждут интересные игры, конкурсные программы и общение со сказочными персонажами. Они смогут воспользоваться «Почтой Деда Мороза», написав письмо с заветным желанием.
Помимо участия в торжестве ребята увидят представление на ледовом катке Красной площади и Новогоднее водное шоу «Москвариум», а также посетят Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
ИСТОЧНИК KP.RU