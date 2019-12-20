Пуровские школьники станут участниками Кремлевской елки

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-20T08:46:53+03:00

Все они показали высокие успехи в учёбе

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Четверо учащихся из Тарко-Сале и Харампура отправятся в Государственный Кремлёвский Дворец, где 25 декабря вместе с ребятами из всех регионов зажгут главную ёлку страны.

Главным критерием отбора кандидатов на Общероссийский новогодний праздник стали успехи в учёбе. Пуровчане заняли призовые места в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, сообщили в районном департаменте образования.

В новогоднем путешествии мальчишек и девчонок ждут интересные игры, конкурсные программы и общение со сказочными персонажами. Они смогут воспользоваться «Почтой Деда Мороза», написав письмо с заветным желанием.

Помимо участия в торжестве ребята увидят представление на ледовом катке Красной площади и Новогоднее водное шоу «Москвариум», а также посетят Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU