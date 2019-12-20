СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-20T08:22:30+03:00

На Ямале готовятся к открытию еще два зимника Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Пока действует только трасса Коротчаево – Красноселькуп

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На Ямале действует один из четырех зимников. На сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех транспортных средств весом до 25 тонн, сообщили Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Cотрудники ГИМС оценивают ледовые переправы на зимней автодороге Салехард – Надым. На 23 декабря запланирована комиссия по приемке зимника. На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги продолжается формирование проезжей части. Комиссия замется проверкой готовности трассы к эксплуатации 26 декабря.

На сезонной трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале промеряют толщину ледяного покрова. Информация о работе зимников доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU