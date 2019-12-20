СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-20T07:59:27+03:00

Казаки будут охранять порядок в новогодние праздники в Салехарде Фото: salekhard.org

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В Салехарде в период новогодних каникул будут патрулировать совместные наряды полиции и казаков. На протяжении пяти лет казачья народная дружина заступает на дежурство в составе нарядов ППС полиции для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятиях.

В 2019 году казаки с полицейскими провели 297 дежурств. По итогам дежурств было выявлено 845 административных правонарушений.

К самостоятельному несению службы казаки не допускаются - только с сотрудниками полиции, в форменном обмундировании со знаками отличия. На ежедневных инструктажах совершенствуются практические навыки дружинников к действиям при участии в охране общественного порядка.

В течение года ежеквартально проводилось обучение с казаками по основам уголовного права, кодекса об административных правонарушениях, по оказанию первой медицинской помощи и основам физической подготовки.

В новогодние праздники охрану общественного порядка будут осуществлять - 17 казаков в составе дежурных нарядов полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU