СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-20T07:41:50+03:00

Глава Ноябрьска пообещал, что знаменитые городские часы починят в 2020 году Фото: из открытых источников

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Жителей Ноябрьска беспокоит судьба городских часов. Вопрос именно на эту тему чаще всего задавали местные жители во время прямого эфира мэра Алексея Романова.

Напомним, электронные часы на доме по проспекту Мира проработали порядка двадцати лет и, по мнению горожан, уже стали своеобразным символом Ноябрьска. Кроме времени, они показывали и температуру воздуха. В этом году механизм городского атрибута сломался, что вызвало много вопросов жителей об их дальнейшей судьбе. Горожане попросили главу города сохранить часы.

- Это уже наша фишка. Что же мы будем фотографировать в минус 50?, - спрашивали ноябряне у мэра во время трансляции.

К слову, аналогичные вопросы поступали в адрес главы и до эфира. Алексей Романов заверил жителей, что местной достопримечательностью занимаются специалисты, однако раньше следующего года часы не заработают. Вероятнее всего, на привычном для всех месте появится аналог существующим часам.

Ни один из вопросов, поступивших во время прямого эфира, не останется без ответа. Кстати, на многие уже оперативно ответили структуры администрации. Алексей Романов ответил на вопросы ноябрян в прямом эфире. За час Алексей Романов ответил на 26 вопросов. Напомним, предыдущее общение он-лайн у главы Ноябрьска состоялся в конце ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU