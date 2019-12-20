Жителей Салехарда научат лепить снеговиков

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-20T06:22:51+03:00

Мастер-класс проведут во время массового строительства снежного городка

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В Салехарде состоится народное строительство снежного городка. Жители ямальской столицы примут участие в необычном массовом мероприятии, которое пройдет 21 декабря на спортивной площадке по улице Чкалова.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, под руководством мастера снежных дел салехардцы слепят из снега три большие фигуры, которые станут прекрасной арт-зоной возле новогодней ели.

Какие фигуры появятся на площади – решают сами горожане. Для этого на официальной страничке администрации города в сети «ВКонтакте» проходит голосование. Пока лидируют Снеговик, белый мишка и мамонт.

В течение всего времени на площадке будет проводится он-лайн конкурс «#строимгородвместе», организованный администрацией города.

Гостей праздника во время открытия новогодней площадки ждет развлекательная программа, им предложат принять участие в конкурсах-играх и в спортивных состязаниях, таких как «Зимний биатлон» и «Крутые виражи. Бобслей».

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ИСТОЧНИК KP.RU