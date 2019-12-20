СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-20T05:31:55+03:00

Погода на Ямале 20 декабря: ожидается снег при южном ветре Фото: yanao.ru

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В пятницу, 20 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 15 градусов, пасмурно, в течение дня периодически будет идти снег. Ветер южный 3 м/с.

В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, снег пройдет утром и ближе к ночи. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое -13 градусов, пасмурно, снег пройдет только утром, днем – без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Надыме -13 градусов, пасмурно, кратковременный снег пройдет в первой половине дня. Южный ветер 4 м/с.

В Губкинском - 13 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер южный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 12 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ветер южный 3 м/с.

В Муравленко -14 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 4 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов, пасмурно, снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU