2019-12-19T16:02:23+03:00
Общество

Жители Лабытнанги мечтают о теплых скамейках и велосипедных дорожках

Горожане решали, как благоустроить бульвар Победы в 2020 году
Анна Полякова
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Жители Лабытнанги мечтают о теплых скамейках Фото: lbt.yanao.ruЖители Лабытнанги мечтают о теплых скамейках Фото: lbt.yanao.ru
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Лабытнангцы голосуют за тёплые скамейки. Общественная комиссия подвела итоги сбора предложений по благоустройству бульвара Победы в 2020 году. Речь об этом шла на завершающем текущий год заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Лабытнанги.

Большинство голосов отданы за уютные уголки отдыха – тёплые скамейки с подсветкой. Подобные лавочки, установленные на площади Победы, пришлись по душе горожанам.

Также лабытнангцы хотят дополнить пешеходную зону декоративным освещением, велосипедными дорожками, новыми вечнозелёными деревьями, топиарными фигурами и оригинальными малыми архитектурными формами. Но при этом не должна затеряться основная идея бульвара Победы – идея патриотизма, любви к малой Родине и увековечение памяти героев, воевавших в Великую Отечественную.

Впереди у горожан – проектные мастерские и обсуждение дизайн-проекта бульвара Победы, который после доработки будет представлен на конкурс, сообщили в администрации Лабытнанги

ИСТОЧНИК KP.RU

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