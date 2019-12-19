2019-12-19T15:36:42+03:00
Общество

Глава Ямала поблагодарил предприятия ТЭК за ответственную социальную политику

Руководители компаний исполнят мечты ямальских детей
Анна Полякова
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Глава Ямала поблагодарил предприятия ТЭК за ответственную социальную политику Фото: yanao.ruГлава Ямала поблагодарил предприятия ТЭК за ответственную социальную политику Фото: yanao.ru
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В Салехарде 19 декабря состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса, которые работают в регионе. Глава ЯНАО подвёл итоги уходящего года, поблагодарил компании за вклад в развитие округа и ответственную социальную политику.

- Вы чутко относитесь к нашей территории, умеете находить баланс между интересами жителей и развитием, решением глобальных энергетических задач, которого требует от нас страна, – сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор наградил руководителей компаний за вклад в экологическое благополучие округа, в том числе, за поддержку экспедиций по очистке островов Белый и Вилькицкого, помощь в проведении экологических акций, ликвидацию несанкционированных свалок.

Руководители компаний исполнят мечты ямальских детей Фото: yanao.ru

Руководители компаний исполнят мечты ямальских детей Фото: yanao.ru

В заключении встречи губернатор и руководители предприятий приняли участие в акции «Ёлка желаний». Каждый снял с ёлки по одному шару с желанием ребёнка или пожилого человека, которое предстоит исполнить. Так, например, глава региона воплотит в жизнь мечту Ксении и Виктории Бондаренко из Ноябрьска побывать в Океанариуме, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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