В Ноябрьске школьников учили общаться с инвалидами

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-19T15:15:28+03:00

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Для ноябрьских старшеклассников провели особый урок - специалисты управления соцзащиты населения рассказали школьникам об этике общения с инвалидами.

Такая встреча со школьниками прошла впервые. Как отмечают специалисты, не все знают, как правильно общаться с такими людьми, чтобы не обидеть и не задеть их чувства собственного достоинства. Люди с ограниченными возможностями здоровья в общественных местах часто нуждаются в помощи, которую окружающие, по незнанию, не могут им оказать.

Сотрудники управления говорили о правилах этикета, в том числе, испытывающими трудности при передвижении, с плохим зрением, с нарушением слуха и речи. Ребят познакомили с общими положениями об адаптации зданий, с различными видами приспособлений, провели демонстрацию гусеничного лестничного подъемника в работе.

Как сообщили в администрации города, это не последняя встреча со школьниками, специалисты планируют продолжить такие встречи в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU