В Салехарде фундамент деревянных домов взяли на особый контроль

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-19T15:00:21+03:00

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Власти Салехарда пристально следят за выполнением поручения главы города Алексея Титовского о выполнении управляющими компаниями поддерживающих мероприятий свайных оснований деревянных домов. Список объектов был сформирован в результате обследования жилфонда.

Напомним, в столице Ямала с 15 октября до 15 ноября специалисты завершили обследование свайных оснований 742 деревянных жилых домов. В результате выяснилось, что каждый третий такой дом должен быть признан аварийным и подлежит расселению.

Пока новые помещения не предоставлены жильцам, решено эти дома поддерживать в «жизнеспособном» состоянии. Работы ведутся в соответствии с установленным планом.

Так в жилом многоквартирнике по адресу улица Б.Кнунянца, 10 уже усилили свайное основание путем выставления городков. Установленные на сваях специальные маяки помогут своевременно заметить отклонения, мониторинг ведется еженедельно. Два раза в год проводится полный осмотр здания.

Сейчас жителям этого дома предложили рассмотреть возможность выполнения капремонта. Как вариант —воспользоваться адресной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Бюджет на ремонтные работы в этом случае формируется в порядке софинансирования: по 5% вносят муниципалитет и собственники, 90% - округ, пояснили в адмнистрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU