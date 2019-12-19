2019-12-19T14:41:59+03:00
Общество

В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания

Благодаря реализации нацпроекта «Демография» в учреждениях созданы комфортные условия проживания
Лидия Шумкова
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Обновились жилые комнаты и комнаты общего назначения. Фото департамента соцразвития ЮгрыОбновились жилые комнаты и комнаты общего назначения. Фото департамента соцразвития Югры
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В четырех организациях социального обслуживания Югры проведены ремонтные работы. Как рассказали в окружном департаменте соцразвития, ремонт проводился с учетом пожеланий получателей социальных услуг.

- Цветовая палитра подобрана в теплых, пастельных тонах, приобретенная мебель является современной и удобной в использовании, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям, - уточнили в ведомстве.

Жилые комнаты и комнаты общего назначения обновились в Советском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Геронтологическом центре, отделениях-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Няганском и Сургутском районном комплексных центрах социального обслуживания населения. Произошло это благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и государственной программы «Социальное и демографическое развитие». Теперь в учреждениях созданы еще более безопасные, максимально комфортные и приближенные к домашним условия проживания и пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

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