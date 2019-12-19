2019-12-19T14:42:58+03:00
Общество

Муниципалитеты Ямала в 2020 году дорожной техники получат в шесть раз больше

Количество спецтехники для на зимнего содержания дорог решено увеличить
Анна Полякова
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Муниципалитеты Ямала в 2020 году дорожной техники получат в шесть раз больше Фото: yanao.ruМуниципалитеты Ямала в 2020 году дорожной техники получат в шесть раз больше Фото: yanao.ru
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Для муниципалитетов Ямала в 2020 году закупят 105 единиц различной дорожной техники. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил существенно увеличить количество закупаемой спецтехники, задействованной на зимнем содержании дорог.

В этом году за счёт субсидии приобретено 17 машин для Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя и Шурышкарского района. Большинство из них уже поступило. Так, например, Новый Уренгой на днях пришли пять самосвалов, которые в зимнее время будут задействованы на содержании улиц города, а летом на строительных работах.

- Из бюджета Ямала дополнительно выделены средства на приобретении 76 единиц в 2020 году, это комбинированные дорожные машины для борьбы с гололёдом, техника для уборки тротуаров, самосвалы для вывозки снега, снегопогрузчики, – пояснил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов, выступая на брифинге 19 декабря.

Он также подчеркнул, что имеющийся парк дорожной техники изношен больше, чем на половину.

Отметим, дорожная техника для нужд муниципалитетов приобретается в рамках государственной программы ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2024 г.».

ИСТОЧНИК KP.RU

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