2019-12-19T14:19:36+03:00
Общество

Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа - детский сад

Там остались последние штрихи
Лидия Шумкова
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Общественники дали положительную оценку реализации проекта. Фото с сайта hmrn.ruОбщественники дали положительную оценку реализации проекта. Фото с сайта hmrn.ru
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В деревне Ярки Ханты-Мансийского района в первом полугодии 2020 года откроет для детей свои двери новый комплекс, совмещающий школу и детский сад. В настоящее время там закончились отделочные работы, выполнено благоустройство территории, прошел пуск инженерных сетей здания, завезено технологическое оборудование.

Строительство выполнено с соблюдением современных требований. В частности, имеется подъемник для маломобильных групп населения, бассейн для групп детского сада. Также в общеобразовательном комплексе будет располагаться медицинский блок для обеспечения детей медицинской помощью.

Хотя само здание и готово принять учеников и воспитанников, там еще предстоит немало организационной работы. Как отметила начальник районного управления капитального строительства и ремонта Екатерина Давлетзянова, в дальнейшем необходимо будет приобрести и установить дополнительное немонтируемое оборудование. Это в том числе, учебные пособия, посуда и прочие важные детали. На них из средств бюджетов округа и района выделено более 15 миллионов рублей.

На протяжении всего времени, пока строился детский сад, готовность учреждения к вводу в эксплуатацию ежемесячно мониторили общественники, они дали положительную оценку реализации проекта. По их мнению, решение по возведению комплексного здания было правильным и рациональным. Напомним, комплекс «Школа – детский сад» в деревне Ярки включает в себя детский сад на 60 мест и школу на 120 учеников и построено в рамках двух нацпроектов «Образование» и «Демография».

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