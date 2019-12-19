2019-12-19T14:07:07+03:00
Здоровье

Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных

Система «Celsius TCS» улучшает эффективность лечения до 2,5 раз
Лидия Шумкова
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В медучреждении установили систему «Celsius TCS». Фото пресс-центра Окружной клинической больницыВ медучреждении установили систему «Celsius TCS». Фото пресс-центра Окружной клинической больницы
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Новейшее оборудование получила Окружная клиническая больница в рамках реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждении установили систему «Celsius TCS», которая в схеме комбинированного и сочетанного лечения улучшает показатели эффективности лечения до 2,5 раз.

Как сообщили в пресс-центре больницы, увеличение продолжительности и сохранение качества жизни онкологических пациентов – важнейшая задача для всего мирового медицинского сообщества. Именно поэтому специалисты постоянно ищут возможности повысить эффективность лечения и при этом снизить токсический эффект на организм в целом.

- Одним из таких способов, активно применяемых в нашей стране и за рубежом, является включение радиомодификации, или другими словами повышение чувствительности опухолевых тканей к ионизирующему излучению, в схемы комбинированного и сочетанного лечения онкологических пациентов, - пояснили в учреждении.

Система «Celsius TCS» применяется при распространенных злокачественных патологиях и отвечает самым высоким стандартам безопасности как для пациента, так и для медицинского персонала. Оно просто и удобно в эксплуатации и обслуживании. Внедрение специализированной системы планирования позволяет проводить быстрый расчет индивидуальных планов лечения для самых высокотехнологичных методов облучения.

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