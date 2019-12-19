Жителя Лабытнанги лишили отдыха в Турции из-за долгов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-19T14:04:57+03:00

Отметить свой юбилей за границей ему не удалось

Изменить размер текста: A A

Жителю Лабытнанги пришлось отложить отдых в Турции. Должник по коммунальным платежам при прохождении пограничного контроля в аэропорту не был допущен к вылету.

Как выяснилось, 30-летнему юбилею друзья подарили мужчине путёвку в Турцию. Мужчина знал о временном ограничении на выезд за границу, тем не менее, вместе с компанией друзей он собрался в отпуск отмечать собственный юбилей. Но из аэропорта к Средиземному морю самолёт улетел без него.

За жилищно-коммунальные услуги он задолжал порядка 50 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах, и ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В настоящее время мужчина принимает меры к погашению имеющейся задолженности, сообщили в УФССП по Ямало-ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU