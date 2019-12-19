2019-12-19T14:04:57+03:00
Общество

Жителя Лабытнанги лишили отдыха в Турции из-за долгов

Отметить свой юбилей за границей ему не удалось
Анна Полякова
Поделиться:
Жителя Лабытнанги лишили отдыха в Турции из-за долговЖителя Лабытнанги лишили отдыха в Турции из-за долговФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Жителю Лабытнанги пришлось отложить отдых в Турции. Должник по коммунальным платежам при прохождении пограничного контроля в аэропорту не был допущен к вылету.

Как выяснилось, 30-летнему юбилею друзья подарили мужчине путёвку в Турцию. Мужчина знал о временном ограничении на выезд за границу, тем не менее, вместе с компанией друзей он собрался в отпуск отмечать собственный юбилей. Но из аэропорта к Средиземному морю самолёт улетел без него.

За жилищно-коммунальные услуги он задолжал порядка 50 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах, и ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В настоящее время мужчина принимает меры к погашению имеющейся задолженности, сообщили в УФССП по Ямало-ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социальные предприниматели Югры «прокачали» свои предприятия
В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания
Муниципалитеты Ямала в 2020 году дорожной техники получат в шесть раз больше
В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
Ямальцев, помогающих полиции, поощрят деньгами
Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа - детский сад
Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных
Жителя Лабытнанги лишили отдыха в Турции из-за долгов
«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь - просвещеннее
В Тазовском районе ищут убийцу, от рук которого скончался мужчина в местном ФАПе
На Ямале запретят продавать подросткам зажигалки
Ямальские депутаты приняли правки в окружной бюджет на 2019 год
Жители Газ-Сале хотят переехать в Новый Уренгой
Ямал потратит 140 миллионов рублей на содержание бездомных животных
Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до большой земли не только по зимнику
Мошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньги
Салехардские студенты провели день на службе в департаменте имущественных отношений
Спортивную элиту Надымского района пополнили новые имена