Жителя Лабытнанги лишили отдыха в Турции из-за долгов
Жителю Лабытнанги пришлось отложить отдых в Турции. Должник по коммунальным платежам при прохождении пограничного контроля в аэропорту не был допущен к вылету.
Как выяснилось, 30-летнему юбилею друзья подарили мужчине путёвку в Турцию. Мужчина знал о временном ограничении на выезд за границу, тем не менее, вместе с компанией друзей он собрался в отпуск отмечать собственный юбилей. Но из аэропорта к Средиземному морю самолёт улетел без него.
За жилищно-коммунальные услуги он задолжал порядка 50 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах, и ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
В настоящее время мужчина принимает меры к погашению имеющейся задолженности, сообщили в УФССП по Ямало-ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU