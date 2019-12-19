2019-12-19T13:52:32+03:00
Общество

В Тазовском районе ищут убийцу, от рук которого скончался мужчина в местном ФАПе

Уточняются все обстоятельства произошедшего
Анна Полякова
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В Тазовском районе ищут убийцу, от рук которого скончался мужчина в местном ФАПеВ Тазовском районе ищут убийцу, от рук которого скончался мужчина в местном ФАПеФото: Ольга Крыльцова
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В Тазовском районе расследуют уголовное дело об убийстве местного жителя. 43-летнего мужчину вечером 17 декабря доставили в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) села Находка. Он истекал кровью от колото-резанных ранений. Спасти его не удалось. Мужчина скончался спустя короткий промежуток времени.

Следственный отдел по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил по факту причинения смертельных ранений местному жителю уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сейчас следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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