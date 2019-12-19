2019-12-19T13:35:35+03:00
Общество

На Ямале запретят продавать подросткам зажигалки

Опасное увлечение сниффингом накрыло регион
Анна Полякова
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На Ямале запретят продавать подросткам зажигалки Фото: pixabay.comНа Ямале запретят продавать подросткам зажигалки Фото: pixabay.com
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На Ямале подростков оградят от сниффинга – газовой токсиковании. Депутаты Заксобрания ЯНАО в первом чтении 19 декабря поддержали законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. За нарушение запрета установлена административная ответственность.

Подростки дышат парами бытового газа, содержащегося в зажигалках или баллончиках портативных газовых устройств. При вдыхании пары вызывают аритмию и остановку сердца и с высокой вероятностью гибели. В этом году на Ямале зафиксировали девять случаев вдыхания подростками паров газа, в 2018 году таких было семь, два из них закончились смертью.

Как отметил зампредседателя Заксобрания Дмитрия Жаромских, все понимают, что вряд ли школьники покупают товар, содержащий газ, для рыбалки, охоты или пикника.

При покупке товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, продавец вправе потребовать документ, позволяющий установить возраст покупателя, а в случае сомнений – отказать в продаже. Нарушение влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа.

- Опасное увлечение накрыло российских подростков, к сожалению, Ямал – не исключение. Одной системой профилактики уже не обойтись, нужны ограничительные меры, – прокомментировал Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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