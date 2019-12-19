СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-19T14:08:12+03:00

Ямальские депутаты приняли правки в окружной бюджет на 2019 год Фото: yanao.ru

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На пленарном заседании Заксобрания ЯНАО 19 декабря уточнены основные параметры главного бюджета региона на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Согласно поправкам, к концу 2019 года прогнозируемый объём доходов окружного бюджета сохранится без изменений с момента последнего уточнения и составит 215,3 млрд рублей, сообщили в окружном правительстве. Профицит бюджета в 2019 году составит 2,8 млрд рублей.

Расходы главного финансового документа в 2019 году определены в сумме 212,5 млрд рублей. Средства перераспределены в соответствии с оценкой ожидаемого исполнения бюджета по расходам, включая их концентрацию на первоочередных и социально значимых направлениях.

Как отметила замгубернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова, в приоритете – финансовое обеспечение майских указов президента РФ, выполнение показателей регионального сегмента нацпроектов, доведение МРОТ бюджетников до прожиточного минимума, а также предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям, включая содержание вновь введённой сети муниципальных учреждений.

Большинством голосов поправки в окружной бюджет на 2019 год и плановый период до 2021 года приняты в первом и окончательном чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU