Ямал потратит 140 миллионов рублей на содержание бездомных животных

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-19T12:54:38+03:00

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В первом полугодии 2020 года во всех муниципальных образованиях начнут работу приюты для бездомных животных. На эти цели выделено в этом году уже около 399 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета Заксобрания ЯНАО по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов.

- Деньги для содержания есть, примерно 140 млн рублей. Нормативы финансовых затрат были рассчитаны исходя из данных об отлове безнадзорных животных в муниципальных образованиях в 2018 году из расчета 7500 тыс. животных, – пояснил он.

Марат Абдрахманов также отметил, что посетил один приют в Лабытнанги, созданный на основе переоборудованного здания, он получил высокую оценку парламентариев. По такому же принципу организовали приюты в городах Муравленко и Надым, в других муниципалитетах это будет вновь созданные приюты, модульные.

ИСТОЧНИК KP.RU