Мошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньги

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-19T11:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Лабытнанги разыскивают мошенника, который облапошил 36-летнего горожанина. Когда доверчивый ямалец осознал, что его обманули, обратился в полицию. 17 декабря он написал, в котором указа, что аферист выманил у него 91 тысячу рублей.

Выяснилось, что 30 ноября мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что пора сделать перевыпуск кредитной карты, а для этого продиктовать коды, поступающие в СМС-сообщениях. Горожанин выполнил все указанные действия, после чего с кредитной карты и ушла внушительная сумма денег.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать данные карты клиентов. Всю информацию о карте, проводимых операциях можно узнать по телефону «горячей линии», который указан на ее оборотной стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU