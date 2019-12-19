2019-12-19T11:23:28+03:00
Происшествия

Мошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньги

Наживой афериста стали 91 тысяча рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньгиМошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньгиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Полицейские Лабытнанги разыскивают мошенника, который облапошил 36-летнего горожанина. Когда доверчивый ямалец осознал, что его обманули, обратился в полицию. 17 декабря он написал, в котором указа, что аферист выманил у него 91 тысячу рублей.

Выяснилось, что 30 ноября мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что пора сделать перевыпуск кредитной карты, а для этого продиктовать коды, поступающие в СМС-сообщениях. Горожанин выполнил все указанные действия, после чего с кредитной карты и ушла внушительная сумма денег.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать данные карты клиентов. Всю информацию о карте, проводимых операциях можно узнать по телефону «горячей линии», который указан на ее оборотной стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до большой земли не только по зимнику
Мошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньги
Салехардские студенты провели день на службе в департаменте имущественных отношений
Спортивную элиту Надымского района пополнили новые имена
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
На Ямале депутаты поддержали запрет на снюс
Школьники Ямала отправили в Иорданию книги для сверстников
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
В Новом Уренгое разыскивают мужчину, приобщившего подростков к наркотикам
Многодетные семьи Ноябрьска получили наделы в Заводоуковске
Салехардец забил молотком младшего брата, вспомнив детские обиды
В новоуренгойском Коротчаево завершают обустраивать дорожное освещение
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
В Ноябрьске открылся единственный на Ямале ледодром
Погода на Ямале 19 декабря: повсеместно пройдет небольшой снег
Популяция муксуна выйдет из «депрессивного состояния»
В Салехарде задержали подозреваемого в разбойном нападении
На Ямале для самозанятых будут действовать новые налоговые условия
Юные предприниматели Надыма получили в подарок поездку в Сколково
Молодого новоуренгойца подозревают в изнасиловании девочки
Парк техники «Ямалспаса» пополнился новыми внедорожниками
Власти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок
В Салехарде составят рейтинг управляющих компаний
На Ямале рыболовы и охотники создали свою ассоциацию