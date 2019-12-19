2019-12-19T10:59:04+03:00
Общество

Салехардские студенты провели день на службе в департаменте имущественных отношений

Будущие "земельщики" получили неоспоримое преимущество перед сверстникам
Анна Полякова
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Салехардские студенты провели день на службе в департаменте имущественных отношений Фото: yanao.ruСалехардские студенты провели день на службе в департаменте имущественных отношений Фото: yanao.ru
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Студенты Ямальского агропромышленного техникума Салехарда в рамках проекта «День на службе» наведались к будущим коллегам. В департаменте имущественных отношений округа третьекурсникам вручили конверты с практическим заданием. Перед ними поставили непростую задачу – заключить договоры аренды на земельный участок и объекты капитального строительства.

Как рассказали в правительстве ЯНАО, на пути к своей цели будущие "земельщики" научились определять кадастровую стоимость объекта недвижимости, освоили навыки составления отчетов об обследовании земельных участков, заказывать выписки из ЕГРН, формировать приказы и рассчитывать арендную плату.

- Сегодня у нас в гостях, по сути, наши будущие коллеги. Им полезно познакомиться с практической стороной в нашей профессиональной области, своими глазами увидеть отлаженную процедуру решений различных задач. Им неоспоримое преимущество перед сверстниками, – поделилась впечатлениями директор департамента имущественных отношений Олеся Швагер.

Встреча оказалась полезной и для сотрудников департамента. Готовясь к общению со студентами, они разложили весь свой рабочий процесс на мельчайшие элементы, попробовали выделить самое основное, чтобы презентовать это доступным языком.

По итогам встречи студентам вручили памятные подарки и сертификаты участников практического семинара.

Напомним, просветительский проект «День на службе» проводится в рамках проекта «Чиновник открытый».

ИСТОЧНИК KP.RU

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